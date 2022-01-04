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Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı

04.01.2022 11:44
Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre 5 Karayolu Avcılar mevki'inde seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı.

E-5 Karayolu Avcılar mevki'inde seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Olay, E-5 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. 34 DSA 090 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde yaralanan sürücü ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaş, "Şeritten gidiyordu telefonla mı oynuyordu mesaj mı atıyordu bilmiyorum. Birden fren yapmadan direğe vurdu. En soldan geldi. Ters döndü araç ve sürücü içinde sıkıştı. Yaralının göğsünde kırılmalar vardı. Ayakları iyiydi. Çok ağır değildi" dedi.

Kaza sonrası Küçükçekmece istikametinde oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı

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Küçükçekmece, Avcılar, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Avcılar E-5'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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