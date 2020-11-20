Hikmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tabancadan çıkan mermi, Basri Y'nin dizinden yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan AVM'deki giyim mağazasında Hikmet G. (49), yakını Basri Y. (20) ve ailesiyle alışveriş yaptığı sırada çantasındaki ruhsatlı tabanca kazara ateş aldı.

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