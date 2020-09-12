Son dakika haberleri... AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir "ürünle temastan kaçınma" - Son Dakika

Son dakika haberleri... AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir "ürünle temastan kaçınma"

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ile oyuncak satış yerlerinde mümkün olduğunca özellikle ürünlere temastan kaçınılması, maske kullanılması, mekanda kısa süre kalınması ve hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat...

Son dakika haberleri... AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ile oyuncak satış yerlerinde mümkün olduğunca özellikle ürünlere temastan kaçınılması, maske kullanılması, mekanda kısa süre kalınması ve hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi virüsün bulaşmasına engel oluyor.

Dünya genelinde tekrar artış gösteren Kovid-19 vakalarıyla birlikte özellikle kalabalık ve kapalı alan özelliği nedeniyle riski yüksek olan alışveriş merkezleri, kozmetik ve parfümeri mağazaları, kırtasiyeler, konfeksiyon mağazaları gibi yerlerde sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.

Fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirler, hastalıktan korunmaya ve virüsün yayılmasına engel oluyor. Fakat, toplu halde bulunulan bu mekanlarda koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallar bunlarla sınırlı değil. Bu tür mekanlarda tedbirsizlik, virüsün yayılma riskini artırıyor.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan sonra hem sektörlere hem de vatandaşa yönelik yayımlanan Kovid-19 rehberleri de değişen ihtiyaca göre güncellendi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan, AVM'ler, oyuncak mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ürünleri satış yerleri, kuyumcu ve saatçilerde, vatandaşların uyması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor.

Maske takma zorunluluğu bulunsa da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri taşıyan vatandaşlar, AVM içine ve mağazalara girmemeli.

Müşteriler, iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okumalı.

Müşteriler AVM'ye ve mağazalara mutlaka maske takarak girmeli. Maskeler ağız ve burnu içine alacak şekilde takılmalı. AVM ve mağaza içinde kalınan süre boyunca maske kesinlikle çıkarılmamalı.

Mağazalara ise tek başına girmeye özen gösterilmeli.

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi

korumaları hususunda yapılan uyarılara uymalı. Digˆer mu¨s¸terilerle ve AVM c¸alıs¸anlarıyla araya en az 3-4 adım mesafe konulmalı.

AVM'lerde uzun su¨re kalınmamalı.

Mu¨mku¨n olduğunca asanso¨r, mescit, ortak dinlenme alanları kullanılmamalı.

Oto yıkama ve vale hizmetlerinden yararlanılmamalı.

Yu¨ru¨yen merdiven bantları, asanso¨r du¨gˆmeleri, kapı kolları ve tırabzanlar bas¸ta olmak u¨zere hic¸bir yu¨zeye dokunulmamalı. Dokunulması halinde eller su ve sabunla yıkanmalı veya alkol ic¸erikli el antiseptigˆi kullanılmalı.

Eller yıkadıktan sonra kurutmak ic¸in tuvaletlerdeki sıcak hava u¨fleyen makineler kullanılmamalı.

Dagˆıtılan promosyonlar ve bros¸u¨rler alınmamalı.

Deneme kabinleri mu¨mku¨n oldugˆu kadar kullanılmamalı. Kullanılması halinde ic¸eride 10 dakikadan uzun su¨re kalınmamalı ve bu süre içinde de maske çıkarılmamalı.

Mağazaya ve AVM'lere girişte ve çıkışta el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmalı.

Mu¨mku¨nse kredi kartı veya banka kartıyla temassız o¨deme yapılmalı.

Mağazalarda ürünler mümkün olduğunca gözle seçilmeli, ürünlere temastan kaçınılmalı.

Özellikle kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünlerin denenmesinden kaçınılmalı.

Virüs damlacık yoluyla bulaştığından mağaza içindeki müşteri ya da çalışanlar mümkün olduğunca konuşmaktan kaçınmalı.

"Kitap ve kırtasiye mağazalarında ürünler görevlilerden talep edilmeli"

Okulların açılmasıyla birlikte kitap satış yerleri ve kırtasiyelerde yoğunluk da arttı. Sağlığın korunması için vatandaşların alacağı tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

Diğer merkezlerde uygulanması gereken hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gereken vatandaşlar, yüzeylere ve ürünlere dokunmaktan kaçınmalı.

Mümkün olduğunca müşteriler kitap reyonları ve rafları arasında sosyal

mesafeyi ihlal edecek şekilde dolaşmamalı, kitapları karıştırmamalı,

müşterinin istediği kitapları görevli personel ilgili bölümden alıp getirmeli."

Öte yandan oyuncak satış yerlerinde mağazalar için belirlenen kurallara uyulması gerekliliğinin yanı sıra mağazalarda çocuklar için oyun-eğlence makineleri varsa bu makinelerin kullanımından kaçınılmalı.

Ayrıca, kuyumcu, bijuteri ve saatçilerde de ürün deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalı.

Parfümeri, oyunlar, Türkiye, Kitap, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'ürünle temastan kaçınma' - Son Dakika

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