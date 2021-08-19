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Son dakika haberleri... Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları Kırgızistan'da bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları Kırgızistan'da bir araya geldi

19.08.2021 17:11
Son dakika haberleri... Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları Kırgızistan'da bir araya geldi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanları, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanları, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, yarın yapılacak AEB Hükümetler Arası Konsey Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Myasnikoviç ile bir araya geldi.

Maripov, görüşmenin, dünya kamuoyunun komşu Afganistan'daki olayların hızlı gelişimini endişeyle izlediği ve bölgesel güvenliğe yönelik artan tehditlerin zemininde geçtiğine dikkati çekti.

Yaşanan olayların Orta Asya ülkelerindeki güvenlik durumu üzerinde kuşkusuz belirli bir etkisi olabileceğine işaret eden Maripov, şunları kaydetti.

"Son zamanlarda Avrasya ülkeleri dahil dünyanın birçok yerinde çeşitli doğal afetler daha sık hale gelmeye başladı. Birliğimizin, ortak çabalar ve karşılıklı destek yoluyla ortaya çıkan yeni zorlukların üstesinden gelebileceğine inanıyorum."

AEB Hükümetler Arası Konsey Toplantısı'nda, ülkelerin karşılıklı ticaretine yönelik sigorta desteği, malların ihracatı için oluşturulan tek taraflı tarife dışı tedbirler ve ihracat gümrük vergilerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı konunun ele alınacağı belirtildi.

Son dakika haberleri... Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları Kırgızistan'da bir araya geldi

Kırgızistan, Ekonomi, Hükümet, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları Kırgızistan'da bir araya geldi - Son Dakika


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