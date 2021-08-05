Son dakika haberleri | Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı: Kaza anı kamerada

Son dakika gelişmesine göre Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde seyir halinde olan otomobil sürücü A.A (47), aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince trafik dubalarına ve 3 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer otomobil sürücüler ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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