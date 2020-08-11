Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberlerine göre Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 382 artarak 28 bin 233'e, ölen sayısının da 7 artışla 857'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 275 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 19 bin 740 oluğu aktarıldı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 33 bin kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 1672 olarak açıklanmıştı.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 202 artarak 31 bin 747'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının 2 artışla 204'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 712 artarak 23 bin 704'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 74'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 7 bin 839 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 731'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 214 artarak 30 bin 856'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 495'e çıktı.

Bugüne kadar 796 bin 459 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 380 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'ye yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Azerbaycan'da günlük vaka sayısı son 3 gündür 100'ün altında seyrediyor.

Belarus

Belarus'ta Kovid-19 günlük vaka sayısı iki gündür 100'ün altında görülmeye devam ederken, toplam vaka sayısı 69 bini geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 58 artarak 69 bin 5'e, ölü sayısı ise 3 artışla 592'ye yükseldi.

228 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 65 bin 219'a ulaştı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19 yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, temmuz başında 200'ün altına gerilemişti.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 7 bin 871'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 63'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 653'e yükselirken, hastaların yüzde 84,5'i iyileşti. Ülkede 1156 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da kısıtlamalar gevşetilecek

Temmuz başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantinanın aşamalı şekilde gevşetilmesi planlanıyor.

Başbakan Askar Mamin, tedbirlerinin aşamalı olarak gevşetilmesiyle ilgili plan hazırlanması yönünde talimat verdi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, son 10 günde Kovid-19'un üreme oranının 0,92'den 0,82'ye gerilediğini, vakaların yüzde 73,6'sının iyileştiğini ve hastanelerin doluluk oranının yüzde 61 azaldığını açıkladı.

Ülkede bugüne kadar 100 bin 164 vaka tespit edilmiş, bunun 73 bin 702'si iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybettiği ülkede 25 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:41

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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