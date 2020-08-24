Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri tespit edilmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri tespit edilmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 127'si çocuk, 86'sı sağlık çalışanı 1799 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana toplam Kovid-19 vaka sayısının 106 bin 757'ye çıktığını bildirdi.

Son bir günde 13 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 22 artışla 2 bin 293'e yükseldiğini kaydetti.

Virüse yakalanan 279 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 289 artarak 52 bin 524'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 51 bin 940 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da salgının durumu, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, haziran sonuna doğru günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısı düşüşe geçmişti. Ağustos ayında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında cumartesi günü kaydedilen 2 bin 328 vaka ile rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 195 artarak 39 bin 65'e, virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 276'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 93 artarak 34 bin 987'ye çıktığı belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 803 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Üç gündür günlük vaka sayısının 400 civarında olduğu Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 175 artarak 104 bin 718'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1509 artarak 92 bin 598'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 artarak 1523'e yükseldi.

52'si çocuk olmak üzere 10 bin 597 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede 309 hastanın sağlık durumu ağır, 70 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 84 artarak 22 bin 744'e, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 258'e yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlanmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 103 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 126'yna çıktı.

İlk vakaların tespit edildiği 18 Mart'tan bu yana 36 bin 615 kişi iyileşti ve son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 1057'ye yükseldi.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 725'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 854'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 36 bin 49 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 666 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1462 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısı 1462'ye, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 5 artarak 1137'ye yükseldi.

Bugüne kadar, Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 5 kişi karantinada bulunuyor, 255 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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