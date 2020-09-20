Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika gündem haberine göre NUR Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 2 bin 966 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 175 bin 678'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 31 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 41 artışla 3 bin 557 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 548 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 758 artarak 77 bin 512'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, 17 Eylül'de 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 363 artarak 51 bin 235'e, ölü sayısının ise 4 artarak 429'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 150 artarak 47 bin 271 olduğu, toplamda ise virüs tespit edilen hastaların yüzde 92'sinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 535 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 196 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 543'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 13 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 1494'e ulaştı.

Gürcistan'da 16 Eylül'de de 196 vakaya rastlanmasıyla rekor yaşanmıştı.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri vakalarda artış görülüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 81 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 416'ya çıktı.

Virüsten 94 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 578'e ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 328 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 63 artarak 107 bin 262'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 55 artarak 101 bin 877'ye, ölenlerin sayısı 2 artarak 1695'e ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise 272 artarak 31 bin 86'ya çıktı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 100 artarak 26 bin 669'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 343'e yükseldi.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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