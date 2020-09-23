Son dakika haberleri... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika gündem haberi: NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberleri... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 786 yeni vakayla bugüne kadar en yüksek günlük rakam kaydedilirken, Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 232'ye çıktığı bildirildi.

Vakalardan 9 bin 395'inin durumunun hafif olduğu belirtilen açıklamada, iyileşen sayısının 529 artışla 36 bin 71, ölen sayısının ise 14 artarak 1244 olduğu aktarıldı.

Ülkede 10 bin 917 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 24 binden fazla kişi de gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 16 artarak 2 bin 99'a yükseldi.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 253 artışla 76 bin 357'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 796'ya yükseldi.

178 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 73 bin 564'e ulaştı.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 1997 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 146 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 524'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 173 artarak 37 bin 122'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artışla 580 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 73 bin 255 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1822 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 224 artarak 53 bin 275'e, ölü sayısının ise 1 artışla 444'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 425 artarak 49 bin 649 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 182 kişi tedavi ediliyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 475'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 74'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 244'e yükseldi.

Ülkede 1157 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25'e çıktı.

Bugüne kadar 4 bin 181 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede 1643 hasta iyileşti.

Toplam 5 bin 390 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde vakalara en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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