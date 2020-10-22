Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

22.10.2020 11:31
Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre NUR Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 53 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldığını, vaka sayısının 322 bin 879'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 62 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 116 artışla 6 bin 43 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 924 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının ise 2 bin 679 artarak 134 bin 898'e ulaştığını aktardı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 306 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı, toplam vaka sayısı 70 bin 836'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 1131'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 49 bin 787 Kovid-19 hastası iyileşti, 19 bin 591 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1595 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı, toplam vaka sayısının 22 bin 884'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 398 artarak 9 bin 401'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 178'e ulaştığı aktarıldı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 408 kişi karantinada, 3 bin 155 kişi hastanelerde ve 1848 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 547 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 54 bin 6'ya çıktı.

Ülkede 282 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 46 bin 726'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1117'ye yükseldiği ülkede, 5 bin 664 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 201 artarak 64 bin 335'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 538'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 163 artarak 61 bin 423'e çıkmasıyla toplam hastaların yüzde 95'inin iyileştiği belirtildi.

Ülkede hastanelerde 2 bin 374 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 141 artarak 109 bin 907'ye yükseldi.

Virüsten 84 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 105 bin 385'e ulaştı. Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son iki günde 7 artarak 1806'ya çıktı.

Ülkede 177'si çocuk 2 bin 716 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, 101 kişinin sağlık durumu ağır, 10 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 181 artarak 36 bin 381'e yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 45 artarak 28 bin 363'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 artarak 390'a ulaştı.

Zatürreden 7 binden fazla kişi tedavi görüyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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