Son dakika haberleri | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 241 bini aştı.

Son dakika haberleri | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 241 bini aştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 1402 artarak 83 bin 122'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 748 artarak 52 bin 571'e ulaştı.

Başkent Nur Sultan'da zatürre vakası sayısı yüzde 40,5, hastaneye başvuran Kovid-19 hastası sayısı yüzde 50,3 azaldı.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şehirde zatürre hastası sayısı 1348'den 793'e geriledi.

Şehrin Kamu Sağlık İdaresi Başkanı Aliya Rustemova, karantina önlemleri ve polikliniklerde ayakta tedavinin güçlendirilmesi sayesinde günlük ambulans çağrı sayısının yüzde 52,3 azaldığını aktardı.

Nur Sultan'da bugüne kadar tespit edilen 10 bin 70 vakadan yaklaşık 6 bini iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, 29 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 807 artarak 65 bin 656'ya, ölü sayısının da 11 artışla 1616'ya çıktığını bildirdi.

Vakalardan 8 bin 380'inin sağlık çalışanı ve 4 bin 661'inin çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, 315 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 36 bin 122'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, iki gün önce de 1000'in üzerine yeniden çıkmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ve zatürre vakalarındaki can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da, son 24 saatte vaka sayısı 483 artarak 33 bin 296'ya çıktı.

Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı, 24 artışla 1301'e yükseldi.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 21 bin 205 kişi iyileşti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 430 artarak 20 bin 820'ye, ölü sayısının 3 artışla 117'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 101 artarak 11 bin 105'e yükseldiği aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 598 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri, 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 73 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 37 bin 390'a çıktı. Son verilere göre mayıstan itibaren günlük vaka sayısı ilk kez 100'ün altına düştü.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 711'e yükseldi.

Bugüne kadar 157 bin 466 testin yapıldığı ülkede 26 bin 665 kişi iyileşti, 9 bin 793 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1178'e, iyileşenlerin sayısı da 2 artarak 920'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 453 kişi karantinada, 353 kişi hastanelerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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