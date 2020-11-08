Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

08.11.2020 20:17
Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberi: Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 671 artarak 82 bin 346'ya, virüs kaynaklı ölen sayısı ise 2 artışla 1893'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten 1194 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 62 bin 508'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 783 olduğu ifade edildi.

17 bin 945 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, dün 1174 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 996 artarak 106 bin 279'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 artışla 1007'ye çıktı.

14 bin 274 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 940 kişinin iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 90 bin 998 oldu.

Ülkede, dün 997 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 72 artarak 68 bin 665'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 128 artarak 65 bin 890 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 583 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 190 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 402 test yapıldı, 515 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 62 bin 819'a çıktı.

Ülkede 546 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 53 bin 952'ye ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1177'ye yükseldi.

3 bin 634 hastanın evinde gözetimde olduğu ve hastanelerde ise 3 bin 409 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 11 bin 336'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 59 artarak 10 bin 653'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 83 ölümün gerçekleştiği ülkede 600 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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