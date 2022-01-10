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Son dakika haberleri! Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi

10.01.2022 14:55
Son dakika haberleri! Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi

Son dakika haberi: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, salgındaki 4. dalgaya rağmen yılın ilk ayında yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, salgındaki 4. dalgaya rağmen yılın ilk ayında yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay 13,5 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 1,4 puanlık artışla 14,9 puana yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, 12 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 13,8 puandan 13,5 puana indi.

Mevcut Durum Endeksi ise 13,3 puandan 16,3 puana çıkarak Ekim 2021'den bu yana olan düşüşüne son verdi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni yılda Omicron ve bununla artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen yatırımcıların, ekonomik toparlanmadaki ivmenin önümüzdeki dönemde durmasını beklemediğini belirterek, "Aksine, yatırımcıların beklentileri istikrar kazanıyor ve mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesi dünya genelinde daha da iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Hussy, 2021'deki tedarik dar boğazları ve kalıcı yüksek enflasyon oranlarının devam ettiğini, bunun da şirketlere zor anlar yaşattığını ve ekonomide belirli bir fren etkisi oluşturduğunu aktardı.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Ocak'ta 1.163 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 2,6 puanlık artışla 17 puana yükseldi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesinin ardından yükselişe geçmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise 13,8'den puandan 19 puana çıktı.

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Frankfurt, Yatırımcı, Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta 14,9 puana yükseldi - Son Dakika


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