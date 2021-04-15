Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle kapattı - Son Dakika

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artarak 6.983,5 puana, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 15.255,33 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41'lik artışla 6.234,14 puana yükseldi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 seans içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra günü yüzde 0,45 artışla 438,55 puandan kapattı.

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu