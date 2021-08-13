Son dakika haberleri... Avrupa borsaları iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelere rağmen ekonomik toparlanmanın ve açıklanan şirket bilançolarının iyimser fiyatlamaları desteklemesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artışla 475,83 puana çıktı. Endeksin art arda 10 gündür rekor kırarak yükselişine devam etmesi dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 7.218,71 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 15.977,44 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21'lik artışla 6.896,04 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36'lık yükselişle 26.652,56 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,63 artarak 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki pozitif seyirde, iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomik toparlanma etkili oldu.