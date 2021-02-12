Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

12.02.2021 20:23
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 artışla 414 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 6.589,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 14.049,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6'lık artışla 5.703,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44'lük yükselişle 23.410,6 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,033 değer kaybederek 1,212 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere ekonomisine ilişkin negatif ekonomik verilere rağmen, Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

İngiliz ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daraldı ve 1709 yılından bu yana kaydedilen en sert küçülmeyi gösterdi.

Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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