Son dakika haberleri... Avrupa'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avrupa'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları

15.10.2022 13:52
Son dakika haberleri... Avrupa'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları

Son dakika haberler: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, " Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Michel, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullanan Michel, sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu acı anda bir araya gelen bütün topluma taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Michel, hayatta kalanlara ve kurtarma görevlilerine iyi dileklerini ilettiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'in mesajı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de "Türkiye'de yaklaşık 40 kişinin öldüğü ve onlarca işçinin yer altında mahsur kaldığı bildirilen patlama, beni derinden üzdü. Türkiye halkına ve liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan paylaştığı mesajda Türk halkına taziyelerini iletti.

Colonna, mesajının devamında İngilizce olarak "Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Bartın'da yaşanan trajik kayıplar için en içten taziyelerimi sunarım. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da patlama haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, madende kalanların en kısa sürede çıkartılmasını temenni ettiğini kaydetti.

Hoekstra ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter'da yaptığı paylaşımda, Bartın'daki maden patlaması ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Miçotakis paylaşımında, "Yunanistan, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla derhal destek göndermeye hazırdır." dedi.

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler ile yaralıların olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Lukaşenko'nun Erdoğan'a mesajında, "Ölen madencilerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avrupa'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları - Son Dakika

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