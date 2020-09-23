Son dakika haberleri: Avrupa Hareketlilik Haftası'nda çocuklar spor ve tarihle buluştu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sur ilçesinde çocuklar hem sporla hem de kentin tarihi alanlarıyla buluşturuldu.

Diyarbakır'da, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Sur ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etrafı surlarla çevrili tarihi İçkale ve Hz. Süleyman Camisi'nin bulunduğu alandaki etkinliğe, çoğunluğu aileleriyle gelen çocuklar, bölgenin tarihi dokusunda spor yapmanın keyfini yaşadı. Ayak tenisi, badminton, dart, voleybol ve masa tenisi gibi branşlarda düzenlenen etkinlikler 1 hafta boyunca devam edecek. Etkinliğe katılan çocuklar, çok eğlendiklerini belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

'TARİHİ DOKUYU ORTAYA ÇIKARACAK ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve güzelliklerini ortaya çıkarmak için özellikle tarihi alanları seçtiklerini ifade ederek, "Etkinliğimiz 1 hafta boyunca sürecek. 2 bin 500 çocuğumuzla iletişime geçmeyi planlıyoruz. Biz etkinlikleri sadece salon ve saha içerisinde değil Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde yapıyoruz. Mahallelere, sokaklara iniyoruz. Son dönemde yaptığımız bütün etkinliklerimizde Diyarbakır'ın tarihi dokusunu, güzelliklerini ortaya çıkaracak etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bu tür etkinlikler genelde tarihi yerlerimizde yapılıyor" dedi.Masa tenisi antrenörü Gazal Çiçekli de bu tür etkinliklerin spor bilincini geliştirdiğini belirterek, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak spor konusunda geri kalmıştık. Bunu 10 yıl içerisinde tamamen kırdık. Bu tür organizasyonlar Diyarbakır ve çocuklar açısından son derece verimli oldu. Olimpiyat komitelerine giren öğrencilerimiz oldu" diye konuştu.'SPORLA BERABER TARİHİ MEKANLARI TANITIYORUZ' Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen de sporla beraber bu tür tarihi mekanları tanıttıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Sporun her alanında olduğu gibi bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak buradayız. Bu etkinliklerin amacı sporu tabana yaymak ve spor algısı oluşturmaktır. Şehrimiz tarihi açıdan çok zengin. Dolayısıyla sporla beraber tarihi mekanları da tanıtmak için bu yılın kutlamasını bu mekanda il müdürlüğümüzle beraber planladık. Sporla beraber bu tarihi mekanı da tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmak için buradayız."

- Diyarbakır