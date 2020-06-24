Son dakika haberleri: Avrupa otomotiv pazar mayıs'ta yüzde 55,6 daraldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avrupa otomotiv pazar mayıs'ta yüzde 55,6 daraldı

Son dakika haberine göre Avrupa otomotiv pazarı, 2020 mayıs ayında yüzde 55,6, otomobil pazarı yüzde 56,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,2 daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı, 2020 mayıs ayında yüzde 55,6, otomobil pazarı yüzde 56,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,2 daraldı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 mayıs ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 mayıs ayında yüzde 55,6, otomobil pazarı yüzde 56,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,2 daraldı.

Otomotiv pazarı 2020 mayıs ayında yüzde 55,6 azaldı ve 747 bin 352 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 684 bin 313 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 56,8 azaldı ve toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 444 bin 173 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 mayıs ayında yüzde 46,2 azaldı ve 104 bin 366 adede düştü. 2019 mayıs ayında 193 bin 905 adet satış gerçekleşmişti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde yüzde 42,1, otomobil pazarı yüzde 42,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 38,2 azaldı.

Otomotiv pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde yüzde 42,1 azaldı ve 4 milyon 676 bin 11 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 8 milyon 78 bin 5 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 42,8 azaldı ve toplam 3 milyon 969 bin 714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6 milyon 936 bin 184 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 ocak-mayıs döneminde yüzde 38,2 azaldı ve 580 bin 408 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 938 bin 714 adet satış gerçekleşmişti.

2020 mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke, yüzde 21,7 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke ve yüzde 13,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 86,7 ile İngiltere, yüzde 74,1 ile Hırvatistan ve yüzde 71,9 ile İrlanda'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar olmadı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 53,4 ile İspanya, yüzde 53,3 ile Hırvatistan ve yüzde 51,0 ile İngiltere'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan, yüzde 74,7 ile Portekiz'de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya, yüzde 51,4 ile İngiltere'de görüldü. İlk beş ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 74,1 ile İngiltere, yüzde 72,9 ile Litvanya ve yüzde 70,4 ile İrlanda'da yaşandı. Satışlarını artıran pazar olmadı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 51,2 ile İspanya, yüzde 49,6 ile İngiltere ve yüzde 44,4 ile İsveç'te yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı. - İSTANBUL

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Avrupa otomotiv pazar mayıs'ta yüzde 55,6 daraldı - Son Dakika Ekonomi

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