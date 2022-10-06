Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu AB'yi Mahsa Emini cinayetinin mesullerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu AB'yi Mahsa Emini cinayetinin mesullerine yaptırım uygulamaya çağırdı

06.10.2022 14:15
Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu AB'yi Mahsa Emini cinayetinin mesullerine yaptırım uygulamaya çağırdı

Son dakika gündem haberi... Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, İran'a Mahsa Emini'nin ölümüyle ilgili tarafsız soruşturma, Avrupa Birliğine (AB) ise cinayetin sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, İran'a Mahsa Emini'nin ölümüyle ilgili tarafsız soruşturma, Avrupa Birliğine (AB) ise cinayetin sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

AP Genel Kurulunda İran'daki olaylarla ilgili bir karar tasarısı kabul edildi.

Buna göre, İran'dan cinayetle ilgili tarafsız soruşturma ve protestocuların serbest bırakılması istenirken AB yönetimine ise Emini'nin ölümünden mesul kişilere yaptırım uygulaması çağrısında bulunuldu.

Emini'nin ölümünün şiddetle kınandığı tasarıda, şu ifadeler yer aldı:

"Parlamento, İran'daki barışçıl protesto hareketine, özellikle gösterilere liderlik eden ve katılan genç kadınlara güçlü desteğini ifade ederken İran güvenlik güçlerinin yaygın ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyor. Milletvekilleri ayrıca ülke yetkililerini, yalnızca ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarını kullandığı için hapsedilen herkese ve diğer tüm insan hakları savunucularına yönelik suçlamaları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya ve düşürmeye çağırıyor."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell hafta başında AP'de yaptığı konuşmada, "Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz." demişti.

Konunun, AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'de Brüksel'de yapacağı toplantıda ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu AB'yi Mahsa Emini cinayetinin mesullerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika

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