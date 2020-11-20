Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel: "Madalyamı ülkeme armağan ediyorum"

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan İlke Özyüksel, "Madalyamı ülkeme armağan ediyorum" dedi.

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde topladığı bin 401 puanla altın madalyanın sahibi olan İlke Özyüksel, başarısını Türk halkına armağan etti. Kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özyüksel, "U24 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Pandemi şartlarında böyle bir başarı aldığım için çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, aileme ve beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum. İstiklal Marşını okutmak çok güzeldi. Çok özlemişiz. İnşallah darısı olimpiyatlara" ifadelerini kullandı.

-İHA-