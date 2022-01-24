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Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

24.01.2022 10:02

Son dakika gelişmesine göre Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet anı kamerada

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez'in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız'ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez'in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız'ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez'in Yıldız'ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor. Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez'in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Ne Olmuştu?

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, "Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi. Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım" demişti. Şüpheli Oktay Dönmez'in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız'ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız'ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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Dilara Yıldız, Polis, Tuzla, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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