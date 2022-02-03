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Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi

03.02.2022 23:59

Son dakika gündem haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ederken, olayla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla zanlıların sayısı 12'ye yükseldi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, yeniden Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, zanlılar için ek gözaltı süresi istedi. Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.

Zanlılar, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kararla birlikte 11 şüpheli hakkında ikinci kez 4 günlük gözaltı kararı verilmiş oldu.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi
Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi
Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Gözaltı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlıları hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika


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