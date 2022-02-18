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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

18.02.2022 17:19

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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