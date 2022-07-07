Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

07.07.2022 17:46
Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Son dakika haberleri... Ordu, Giresun, Artvin, Trabzon ve Rize'de avukatlar, meslektaşları Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Ordu, Giresun, Artvin, Trabzon ve Rize'de avukatlar, meslektaşları Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.

Avukat Servet Bakırtaş'ın yalnızca avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü belirten Torun, "Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır." dedi.

Torun, kamu hizmeti veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyalarında şehit olarak yaşatacaklarını dile getirerek, Bakırtaş'ın ailesine ve tüm meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Giresun

Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Giresun Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, avukat Servet Bakırtaş'a Allah'tan rahmet, meslektaşlarına da başsağlığı diledi.

Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Karademir, şöyle konuştu:

"Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizimle atacak."

Artvin

Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan da adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, avukatlara yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Varan, "Ölmek, öldürülmek istemiyor, yaşamak istediğimizi haykırıyoruz. Artvin Barosu olarak her türlü şiddetin karşısındayız." diye konuştu.

Trabzon

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın da Trabzon Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, avukat ve müvekkili özdeşleştiren sapkın zihniyetin silahtan aldığı güçle ölüm kustuğunu dile getirdi.

Aydın, artık bildiriler yazmak ve yaslar tutmaktan bıktıklarını ifade etti.

Rize

Rize Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe de Bakırtaş'ın görevi başında katledilmesini, savunma mesleğine yönelik şiddet ve saldırıları kınadıklarını kaydetti.

Saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peçe, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, İstanbul Barosuna ve tüm hukuk camiasına başsağlığı diliyor, yapılan saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Trabzon, Giresun, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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