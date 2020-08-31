Son dakika haberleri: Avukat Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avukat Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'e destek açıklamaları yapılması ve fotoğrafının...

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'e destek açıklamaları yapılması ve fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Küçük tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusunda Ebru Timtik'in, DHKP-C terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında mahkumiyet kararı verildiği ifade edildi.

Dilekçede, "Timtik'in firari olduğu sırada hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunurken, Halkın Hukuk Bürosu binasında kalorifer peteklerinin arkasına gizlenmiş dehliz içerisinden DHKP-C terör örgütünün merkez komite sorumlusu olduğu bilinen Kamile Kayır ile birlikte saklandığı sırada yakalandığı" aktarıldı.

Timtik'in tutuklu bulunduğu esnada açlık grevi başlattığı, açlık grevini ölüm orucuna dönüştürmesi neticesinde ise 27 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilen dilekçede, İstanbul Barosu'nun Timtik'e, yargılanmasının başladığı ilk günden bu yana çeşitli vesilelerle sahip çıktığı, örgütsel bir eylem olarak başlattığı ölüm orucunu kutsadığı ifade edildi.

Dilekçede, Ebru Timtik'in ölümünün ardından İstanbul Barosu'nun Timtik'e destek veren basın açıklamaları yaptığına değinilerek, "Örgütün yönlendirmesiyle ölüm orucu başlatan ve eylemi neticesinde ölen Ebru Timtik'in posterinin, bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan İstanbul Barosu'na asılmasına müsaade edilmiştir. Baronun akıllarla dalga geçercesine posterin kendilerince asılmadığı yönündeki abes iddialarına itibar etmek mümkün değildir. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun, Ebru Timtik'in ölüm orucu eyleminin bir terör örgütü olan DHKP-C'nin eylem türü olduğunu bilmemesi imkan dışıdır." denildi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, "adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talepli dilekçeyi savcılığa sunan Küçük, daha sonra İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan ve ellerinde Türk Bayrağı bulunan Vatan Partisi mensubu avukatlar ve partili vatandaşlarla basın açıklaması yaptı.

Kendisinin de İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu vurgulayan Küçük, "Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün bir üyesidir. Önünde durduğumuz Çağlayan Adliyesi'ne ismini de veren bir yargı şehidimizin ölümüyle ilgili baskını yapan iki terörist özellikle Timtik'in adını vererek onunla görüşmek istemiştir. Timtik onlarla görüştükten sonra şöyle demiştir: 'Çocuklar kararlı yapacaklar, istediklerini verin'. Sonuç olarak Mehmet Selim Kiraz maalesef DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu'nun, Timtik'i masumlaştırdığı, örgütsel bir eğilim olan ölüm orucu eylemini sempatik hale getirdiği, kamuoyuna bu ölüm orucundan başka bir yolu yokmuş gibi sempatik bir izlenim yaratmaya çalıştığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Bir avukat olarak İstanbul Barosu'ndan, Halkın Hukuk Bürosu'ndaki kalorifer peteklerinin arkasına saklanarak örgütsel faaliyetlerde bulunan yapılardan baromuzu temizlemesi için faaliyette bulunmasını isterdim. İstanbul Barosu'nun başından itibaren aldığı bu tutum hukuka tamamen aykırıdır, halkı kışkırtmaktadır. Baro bu açıklamalarıyla suçu ve suçluyu masum göstermekte ve övmektedir."

Küçük, bir gazetecinin, "Yeni kurulacak bir baroya geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Şu anda değerlendiriyoruz. Yeni baro çalışmalarını takip ediyoruz." diye yanıtladı.

Son dakika haberleri: Avukat Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Zeynep Küçük, Ebru Timtik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:22 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Avukat Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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