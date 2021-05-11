Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada

11.05.2021 14:36

Bir son dakika haberine göre Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada Yumruk, tekme ve silah kabzası ile öldüresiye darp ettiler Gece yarısı sokak ortasında saldırıya uğrayarak hastanelik olan ve kafasının yanından silah patlatılan avukat can güvenliğinin olmadığını belirterek yardım istedi Samsun'da bir avukatın...

Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada

Yumruk, tekme ve silah kabzası ile öldüresiye darp ettiler

Gece yarısı sokak ortasında saldırıya uğrayarak hastanelik olan ve kafasının yanından silah patlatılan avukat can güvenliğinin olmadığını belirterek yardım istedi

SAMSUN - Samsun'da bir avukatın gece yarısı sokak ortasında 'uyuşturucu tacirlerini şikayet ettiği' gerekçesiyle saldırıya uğramasının cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Öldüresiye darp edilerek yaralanan avukat, uyuşturucu ticareti yapanları polise şikayet ettiği için saldırıya uğradığını ve can güvenliğinin bulunmadığını belirterek yardım istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde 24 Nisan gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Yalçın Taflan, gece saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Öldüresiye darp edilen Taflan, kanlar içinde kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 13 yıllık avukat Yalçın Taflan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Dehşet anları

Olay anının, saldırganlar tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre saldırganlar beyzbol sopasıyla vurarak yere düşürdükleri avukata yumruk, tekme ve tabanca kabzası ile defalarca vuruyorlar, kafasının yanında tabancayla da ateş açıyorlar.

Darp eden adli kontrolle serbest kaldı, bir kişiyi daha yaraladı, yine adli kontrolle serbest kaldı

Olay sonrası Avukat Taflan polise şikayette bulundu. Samsun polisi olayla ilgili Yalçın Taflan'ın darp eden E.T.(21), silah kabzası ile darp edip kafasının yanında silah patlatan A.K. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahla ateş eden A.K. mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Yalçın Taflan'ın darp edilme görüntüsü ise ortaya çıktı. Avukata saldıran şahısların olayı da cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi. Avukat Taflan'ın darp eden E.T.'nin 8 Mayıs Cumartesi günü de Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kişiyi tabancayla yaralayıp yine çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Avukat dehşet anlarını anlattı: "Can güvenliğim yok, bu şahıslar beni öldürecek"

Saldırıya uğrayarak hastanelik olan Avukat Yalçın Taflan yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Avukat Taflan, "Bu şahıslar İstanbul-Samsun uyuşturucu trafiğini yöneten şahıslar. Ben bunlardan faizle para aldım. Ödemekle bitiremedim. Beni uyuşturucuya da alıştıran bunlar. Ben çok şükür bu uyuşturucu illetinden kurtuldum. Bunların üzerine de giderek narkotik şubeye ifade verdim. Narkotik Şube ve KOM şubede bildiklerimi anlattım. Bunun üzerine bu şahıslar ifademi geri almak için bana baskı yapmaya başladılar. Y.E.K., E.T. ve ekibini benim üzerime saldılar. Bunlar ben önce evimin önünde pusu attılar. Tüfekle ateş etmeye çalıştılar. Tüfek patlamadı, Allah'ın hikmeti. Ben farkında değilim bunlar beni kendi mahallelerine çağırdılar. Kendi mahallerinde beyzbol sopası ile iki defa kafama vurdular. Yere düşürdüler. Amaç benim ifademi geri almam. Almadığım için bu hale geldim. Hala can güvenliğim yok. Evimden dışarı çıkamıyorum. İlgili adli birimlerden yardım istiyorum. İnanın çok büyük mağdurum. Ben mağdurum, ailem mağdur. Allah rızası için bana yardım edin. Bu şahıslar beni öldürecek. Bu şahıs beni darp ettikten daha sonra birini vuruyor. Bu şahıs yine serbest bırakılıyor. Adalet istiyoruz. İnanın çok mağdurum. Kelime bulamıyorum kendini anlatmak için. Beni darp edince üzerimdeki paramı da aldılar" dedi.

Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada - Son Dakika


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