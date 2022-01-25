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Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü

25.01.2022 16:31
Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü

Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Dörtyol ilçesinde T.S., avukat olan kardeşi S.S. ile husumetli Gökhan Altuğ'u, otomobiliyle çarptıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde T.S., avukat olan kardeşi S.S. ile husumetli Gökhan Altuğ'u, otomobiliyle çarptıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü. Altuğ'un bir gün önce S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıp tehdit ettiği, sabah da hem evine hem de iş yerine gittiği ortaya çıktı.

Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

DÜN GECE INI MONTAJLADIUyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, dün gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, gittiği S.S.'nin avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.OTOMOBİLLE ÇARPIP, TABANCAYLA VURDUGökhan Altuğ, bugün sabah saatlerinde S.S.'nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.'yi gördü. T.S., kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ'a çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip, çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ'a ateş etti. HASTANEDE ÖLDÜÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Gökhan Altuğ, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

T.S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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Dörtyol, Polis, Medya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü - Son Dakika
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