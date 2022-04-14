Son dakika haberleri | Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un güvenlik ekibi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un güvenlik ekibi trafik kazası geçirdi

14.04.2022 17:13
Son dakika haberleri | Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un güvenlik ekibi trafik kazası geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Tazmanya eyaletinde yürüttüğü seçim kampanyası sırasında trafik kazası geçiren güvenlik aracındaki 4 polisin yaralandığı açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Tazmanya eyaletinde yürüttüğü seçim kampanyası sırasında trafik kazası geçiren güvenlik aracındaki 4 polisin yaralandığı açıklandı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki Elizabeth kasabası yakınlarında Başbakan Morrison'un güvenlik ekibini taşıyan otomobil, bir başka araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atarak yoldan çıktığı belirtilen araçtaki ikisi federal, ikisi de Tazmanya Polisinden olmak üzere dört polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Morrison, kaza nedeniyle öğleden sonra yapacağı seçim çalışmalarını iptal etti.

Kaza sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Morrison, yaralanan polis memurlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralı polislerin hastaneye güvenli şekilde nakledildiklerini belirten Morrison, "Polisimiz hepimizi güvende tutmak için harika bir iş çıkarıyor. Bana ve aileme bakan tüm polislere inanılmaz derecede minnettarım. Yıllar içinde hepimiz birbirimizi tanıdık. Özverili, profesyonel ve inanılmaz derecede cömerttirler. Durumları hakkında daha iyi haberler duymayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarını sürdüren ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri İşçi lideri Anthony Albanese de kazaya karışan memurların bir an önce iyileşmeleri dileğinde bulunarak, "Harika bir iş çıkarıyorlar ve herkese acil şifalar diliyorum." dedi.

Avustralya'da 21 Mayıs 2022'de yapılacak genel seçimlere yaklaşık 1 ay kala 2018'den beri Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Morrison, koalisyonun seçimi kazanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede yapılan anketlere göre, Anthony Albanese'nin liderliğinde seçime hazırlanan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin seçimi kazanacağı öngörülüyor.

Morrison, 2019'daki son genel seçim öncesindeki anketlerde de geride göründüklerini hatırlatarak, bu seçimlerden de zaferle çıkacaklarını savunuyor.

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Başbakanlık, Avustralya, Başbakan, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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