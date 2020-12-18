Son dakika haberleri! Avustralya'da kadın, bira fıçılarını kurtarmak için sel sularına daldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avustralya'da kadın, bira fıçılarını kurtarmak için sel sularına daldı
18.12.2020 23:07
Son dakika gündem haberi... Avustralya'nın kuzeydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen selde bir kadın, sürüklenen bira fıçılarını kurtarmak için suya atladı.
Avustralya'nın kuzeydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen selde bir kadın, sürüklenen bira fıçılarını kurtarmak için suya atladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Olay, Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde bulunan Gold Coast kentinin Currumbin bölgesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle meydana gelen selde bir kadın, sürüklenen bira fıçılarını kurtarmak için suya atladı. Kadının sörfçü olduğu ifade edilirken, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Okyanus gibi değildi" dedi. O anlar ise 7NEWS Gold Coast tarafından kaydedildi.
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