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Son dakika haberleri! Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü

19.12.2021 12:00
Son dakika haberleri! Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Avustralya'nın Queensland eyaletinde denize düşen küçük uçakta bulunan 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde denize düşen küçük uçakta bulunan 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Queensland polisinden yapılan açıklamaya göre, "Rockwell International" tipi dört kişilik küçük uçak, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın kuzeydoğusundaki Redcliffe Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Polis müfettişi Craig White, havalimanındakilerin, uçağın yerel saatle 9.00'da kalkışının ardından mangrov ağaçlarının arkasında gözden kaybolduğunu söylediklerini aktararak, dalgıçların öğle saatlerinde bulunan uçağın enkazından 2 erkek ve 2 çocuk cesedi çıkardıklarını kaydetti.

Hayatını kaybeden 69 yaşındaki pilotun ailesine haber verildiğini ancak kazada ölen 2 çocuk ve yetişkinin kimliklerini henüz belirleyemediklerini ifade eden White, "Bu trajik bir kaza, Noel'e girerken, herhangi bir ailenin, yılın bu zamanında veya herhangi bir zamanında yaşaması gereken son şey." dedi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu Baş Komiseri Angus Mitchell de kazayla ilgili başlatılan soruşturmada Queensland polisiyle çalıştıklarını dile getirerek, "İlk bulgular uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğünü gösteriyor ancak bunu hava kontrolü birimleriyle doğrulamamız gerekecek." ifadesini kullandı.

Mitchell, kazayla ilgili ön raporun yaklaşık 8 hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Queensland, Avustralya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü - Son Dakika
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