Son dakika haberleri... Avustralya'daki sellerde 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu - Son Dakika

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yoğun yağışların etkisiyle oluşan sellerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Queensland Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, Sunshine Coast kentinde, aracının sele kapılması sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı.

Eyalette, 10 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Polis, vatandaşlardan araçları ile dışarı çıkmamalarını istedi.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, yaşanan seli "trajedi" olarak değerlendirdi.

Çok sayıda tren seferi yapılamazken Sunshine Coast, Noosa ve Gympie bölgelerinde 7 okul geçici olarak kapatıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, yoğun yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaptı.