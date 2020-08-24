Son dakika haberleri... Avustralya'daki Türk gençlerden Giresun'a yardım eli - Son Dakika

Giresun'da yaşanan sel felaketine Avustralyalı Türkler destek geldi. Yaşları 16 ila 24 arasında değişen gençler, 10 bin dolardan fazla bağışta bulundu.

Giresun'da meydana gelen sel felaketine Avustralya'da yaşayan Türkler tarafından yardım eli uzandı. Türk asıllı Avustralyalı gençler, bir kampanyaya imza atarak Giresun'daki afet bölgesine gönderilmek üzere bağış topladı. Saatler içerisinde 10 bin doları aşkın yardım toplayan yaşları 16 ila 24 arasında değişen gençler, harçlıklarını yardım kampanyasına bağışladı. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlere çağrıda bulunan gençler, takdir topladı.

İki saat içinde 10 bin dolardan fazla bağış yapıldı

Avustralya'daki Türk göçmenlerin 3'üncü ve 4'üncü kuşak temsilcilerinden oluşan gençlerin Giresun'daki afet bölgesine gönderilmek üzere başlattığı kampanya devam ederken toplanan bağış tutarının 2 saat içinde 10 bin doları geçtiği belirtildi. İnternet üzerinden başlattıkları kampanya ile 15 bin kilometre ötedeki vatan toprağına yardım göndermek üzere örgütlenen gençler, Giresun'daki felaketin acısını derinden hissettiklerini bu nedenle böyle bir yardım kampanyası başlatmak istediklerini ifade ettiler. Felaketin yoğun olarak yaşandığı Dereli ilçesine gönderilmek üzere yardım topladıklarının altını çizen organizatörler hayırseverleri afet bölgesine yardımda bulunmaya davet etti.

Avustralyalı hayır kurumu afet bölgesi Dereli'de

Öte yandan Melboure'de faaliyet gösteren hayır kurumu sel felaketi yaşanan Giresun'un Dereli ilçesine yardım gönderdi. İlçe kaymakamı ve belediye başkanı ile bir araya gelen hayır kurumu temsilcileri yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere ilçede yapılan çalışmalara katıldı. Genel merkezi Melbourne'de bulunan hayır kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Biz şu anda sel felaketi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği Giresun afet bölgesindeyiz. Nasıl yardımcı olabileceğimizi daha iyi anlamak ve yeniden bağış kabul etmeye başlamak için şu anda yetkililerle iletişim halindeyiz" denildi. - MELBOURNE