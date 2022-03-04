Avustralya, Hamas'ı "terör örgütü" listesine alma kararını onayladı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Avustralya, Hamas'ı hem siyasi hem de askeri olarak "terör örgütü" ilan etti.

Avustralya'nın yaklaşık 20 yıl önce Hamas'ın siyasi kanadını dahil etmeden, askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan ettiği hatırlatılan haberde, Avustralya'nın Hamas'ın tamamını terör listesine alma kararını Şubat ayında verdiğine dikkat çekildi.

Haberde, Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews'in "terör gruplarının ve onları destekleyenlerin nefret dolu ideolojilerine Avustralya'da yer yok." ifadelerine yer verildi.

Avustralya yasalarına göre terör faaliyetlerinden suçlu bulunanlar, 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Hamas, Avustralya'nın kararını reddetti

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya'nın Hamas'ı terör örgütü listesine alma kararını reddettiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Avustralya hükümetinin, halkımızın topraklarının kurtuluşu mücadelesinde meşru haklarını ve ilkelerini savunmasını çirkin inançlar olarak tanımlamasını şiddetle kınıyoruz."

Rişk, bunların "Filistin halkının tarihinin ve gerçekliğinin yanlış anlaşılmasına dayanan asılsız suçlamalar" olduğunu vurguladı.