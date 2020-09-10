Son dakika haberleri... Avusturalya'da "koala savaşı" eyalet hükümetini ikiye böldü - Son Dakika

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, kamuoyunda "koala savaşı" olarak adlandırılan, yaban hayatı koruma bölgeleriyle ilgili düzenleme nedeniyle ikiye bölündü.

Eyalet hükümetinde koalisyonun küçük ortağı Ulusal Parti, koala yaşam alanlarını daha iyi korumayı amaçlamak için oluşturduğu Eyalet Çevre Planlama Politikası'na (Sepp) desteğini çekeceğini bildirdi.

Planın mülk sahiplerine arazilerini nasıl yönetecekleri konusunda ağır koşullar dayattığını savunan Ulusal Parti Genel Başbakan Yardımcısı John Barilaro, koalisyon ortağı Liberal Parti ile ortaklıklarını sonlandıracaklarını açıkladı.

Barilaro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu programın koalaları korumak için değil, bölgeleri istimlak etmek, toprak sahiplerinin haklarına saldırmak için vesile olarak kullanılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Partinin düzenlemeye desteğini çekmesi halinde, Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian liderliğindeki Liberal Parti hükümeti mecliste azınlık konumuna düşecek.

Berejiklian geçen yıl aralıkta yasalaşan düzenlemeye desteklerini çekmeleri halinde hükümetteki Ulusal Parti mensubu bakanlarının görevden alınacağını uyarısına bulundu.

Liberal Partili siyasiler, Sepp kapsamındaki önlemlerin gerekli olduğunu ve toplum tarafından desteklendiğini savunurken, bazı çevreciler, mevcut politikanın hayvanları korumak için yeterli olmadığına işaret ediyor.

Avustralya'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarında ülke genelinde 3 milyardan fazla hayvanın telef olduğu veya zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Haziran ayında yayımlanan bir araştırmada, 2050 yılına kadar acil önlem alınmazsa Yeni Güney Galler eyaletinde koala neslinin tükenebileceği uyarısı yapılmıştı.