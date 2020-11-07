Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka

Avrupa ülkelerinde koronavirüs (Covid-19) salgındaki artış sürüyor. Fransa Portekiz 'den sonra Avusturya 'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü yeniden Avrupa oldu. Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya'nın ardından Avusturya'da günlük vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı.Avusturya'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü. Avusturya'da bugüne kadar 147 bin 220 kişide koronavirüs tepit edilirken, aktif vaka sayısının 57 bin 570 olduğu ifade edildi. Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1377 'ye yükseldiği belirtildi.