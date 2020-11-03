Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok - Son Dakika

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok

03.11.2020 17:18
Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, kentin bazı bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonrası 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, kentin bazı bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonrası 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlediği basın toplantısında yürüttükleri operasyonlar neticesinde 'ikinci bir saldırganın' olmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Nehammer, basın toplantısında saldırıda ölenlerin ve yaralananların sayısının düşündüklerinden fazla olduğunu açıklayarak, saldırının bilançosunu 4 ölü ve 22 yaralı olarak ifade etti. Bakan Nehammer, saldırganın polis tarafından dokuz dakikada etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak 20 yaşındaki saldırganın Kuzey Makedonyalı ve Avusturyalı çift vatandaş olduğunu belirtti.


Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok
Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok

Süleyman Soylu, Avusturya, Viyana, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: İkinci bir saldırgan yok - Son Dakika


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