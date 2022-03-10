Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

10.03.2022 14:33
Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

Son dakika haber: Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ'lerde bulunan 7 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, binada bulunan dairelerin önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Daireler önünde bulunan ayakkabıları alan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar binada bulunan çok sayıda ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika
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