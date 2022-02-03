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Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı

03.02.2022 13:07
Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı

Son dakika haber... Çorum'da ayakkabısız bir şekilde dolaşırken buldukları çocuğun ayaklarını kangren olmaktan kurtaran polis memurları o anları anlattı.

Çorum'da ayakkabısız bir şekilde dolaşırken buldukları çocuğun ayaklarını kangren olmaktan kurtaran polis memurları o anları anlattı.

Olay, 23 Şubat'ta Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine mahalleye giden polis memurları Mücahit Erkam Acar, Olcay Sevinç ve Ali Şener, devriye attıkları sırada sokak yabancı uyruklu Saja Habebb Fadhil adlı çocuğun ayakkabısız bir şekilde dolaştığını gördü. Çocuğun ayaklarının morarmış olduğunu fark eden polis ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kangren başlangıcı ve kırık olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından ayakları kesilmekten kurtarılan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Ekip aracımıza alarak ısınmasını sağladık"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Polis Memuru Olcay Sevinç, "Haber merkezine gelen ihbar üzerine hızlıca olay yerine intikal ettik. Vatandaşların bir kız çocuğunun ayağında ayakkabı olmadan çorapsız şekilde sokakta beklediğini söylediler. Yaptığımız araştırmalar sonucu çocuğu bulduk. Yaptığımız kontrolde ayağında ayakkabı olmadığını şişlik ve morluk olduğunu görünce çocuğu ekip aracımıza alarak ısınmasını sağladık. Küçük kızıma sıcak meşrubatlar ikram ettik. Yürüyemez halde olduğu için haber merkezi aracığıyla sağlık ekiplerini çağırdık. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye intikal ettirdiler" dedi.

"Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk yaşadık"

Durumuna çok üzüldükleri Saja Habebb Fadhil'in hastaneye gittikten sonra da sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Sevinç, "Küçük çocuğun tedavisinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk yaşadık" diye konuştu.

Sevinç, olayın duyulmasının ardından Emniyet Teşkilatının da aile ile irtibata geçerek gerekli yardımlarda bulunduğunu söyledi. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı
Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı

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112 Acil Çağrı, Ali Şener, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika
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