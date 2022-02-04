Üye Girişi
Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı

04.02.2022 00:58
Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum'da ayakkabısız bir şekilde dolaşırken buldukları çocuğun ayaklarını kangren olmaktan kurtaran polis memurları o anları anlattı.

Çorum'da ayakkabısız bir şekilde dolaşırken buldukları çocuğun ayaklarını kangren olmaktan kurtaran polis memurları o anları anlattı.

Olay, 23 Şubat'ta Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine mahalleye giden polis memurları Mücahit Erkam Acar, Olcay Sevinç ve Ali Şener, devriye attıkları sırada sokak yabancı uyruklu Saja Habebb Fadhil adlı çocuğun ayakkabısız bir şekilde dolaştığını gördü. Çocuğun ayaklarının morarmış olduğunu fark eden polis ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kangren başlangıcı ve kırık olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından ayakları kesilmekten kurtarılan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Ekip aracımıza alarak ısınmasını sağladık"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Polis Memuru Olcay Sevinç, "Haber merkezine gelen ihbar üzerine hızlıca olay yerine intikal ettik. Vatandaşların bir kız çocuğunun ayağında ayakkabı olmadan çorapsız şekilde sokakta beklediğini söylediler. Yaptığımız araştırmalar sonucu çocuğu bulduk. Yaptığımız kontrolde ayağında ayakkabı olmadığını şişlik ve morluk olduğunu görünce çocuğu ekip aracımıza alarak ısınmasını sağladık. Küçük kızıma sıcak meşrubatlar ikram ettik. Yürüyemez halde olduğu için haber merkezi aracığıyla sağlık ekiplerini çağırdık. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye intikal ettirdiler" dedi.

"Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk yaşadık"

Durumuna çok üzüldükleri Saja Habebb Fadhil'in hastaneye gittikten sonra da sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Sevinç, "Küçük çocuğun tedavisinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk yaşadık" diye konuştu.

Sevinç, olayın duyulmasının ardından Emniyet Teşkilatının da aile ile irtibata geçerek gerekli yardımlarda bulunduğunu söyledi. - ÇORUM

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Ali Şener, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ayakları kangren olmak üzereyken buldukları çocuğu kurtaran polis memurları o anları anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement