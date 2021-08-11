Son dakika haberleri: Ayancık'taki sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarılıyor - Son Dakika

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

Sinop 'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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