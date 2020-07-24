Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliği, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basın açıklaması yaptı.

Demokrasi Parkı önünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya diriliş bildirisini okuyan TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, Ayasofya'nın inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerden birinin yaşandığını belirtti.

Ayasofya'nın dirilişinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların mağdurların ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir."

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra TÜGVA üyeleri tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.