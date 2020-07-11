Son dakika haberleri | Ayasofya kararı için şükür duası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ayasofya kararı için şükür duası

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, sabah namazını Ulucami'de kılarak, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür duası etti.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, sabah namazını Ulucami'de kılarak, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür duası etti.


AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, sabah namazını Yıldırım Bayezid tarafından 1399 yılında tamamlanan Bursa'nın en büyük mabedi Ulucami'de kıldı. Gençler, sabah namazının ardından şükür duası etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, " İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın cami haline dönüştürülmesi, Türk tarihinin en şanlı hadiselerinden biridir. Uzun bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek şehre giren Fatih Sultan Mehmed Han, doğru Ayasofya'ya yönelir. Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemektedir. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girer. İstanbul'un Fatihi, fetih timsali olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece fethini tescillemiş olur. Ardından, mabedin uygun bir köşesinde şükür secdesi yaparak, iki rekat namaz kılar. İşte fethin ve milletimizin bu coğrafyadaki hakimiyetinin timsali Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih'in vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlıyor. Danıştay, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açtı ve cumhurbaşkanımızın kararı ile de hazırlıklarımız başladı. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdat mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz" dedi. - BURSA

AK Parti, Ayasofya, Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ayasofya kararı için şükür duası - Son Dakika
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19:30
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18:58
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