Son dakika haberleri! Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

Son dakika haberleri... Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor Ayasofya'ya yerli ve yabancı herkesin yoğun ilgisi devam ediyor Danıştay'ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazının ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne ikinci gecede de yoğun ilgi gece boyu devam etti.

Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

Ayasofya'ya yerli ve yabancı herkesin yoğun ilgisi devam ediyor

İSTANBUL - Danıştay'ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazının ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne ikinci gecede de yoğun ilgi gece boyu devam etti.

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 86 yıl sonra Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne yoğun ilgi ikinci gecede de devam etti.

Kimi vatandaş grup halinde kimisi ailesiyle kimisi de tek gelerek namaz kıldı, sonra bol bol fotoğraf çekti, çektirdi. Hafta sonu olması nedeniyle kim vatandaş camiyi ziyaret ettikten sonra çimlerde oturup, vakit geçirdi. Kimi vatandaş ise cami ile özleşen kediyi severek vakit geçirdi.

Gece boyu devam eden yoğunluk sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

"Müslümanlar için çok önemli"

Camiye gelerek dua eten Senegalli Selim Yen, "Karardan dolayı çok mutluyum. Müslümanlar için tevhit çok önemli, bunun için burası önemli, sevap için geldim. Çok mutluyum" dedi.

İstanbul'dan geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Şerife Çelik, "Aynı Beytullah'ta hissediyorum. Elhamdülillah çok mutluyum" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Danıştay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Ayasofya'ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor - Son Dakika

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