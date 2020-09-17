Son dakika haberleri! KONYA 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü Vicdan azabı duyuyorum - Son Dakika

Son dakika haberleri! KONYA 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü Vicdan azabı duyuyorum

Son dakika haberine göre 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü: Vicdan azabı duyuyorumKONYA'da kırmızı ışıkta beklerken çarptığı otomobildeki 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne sebep olan Emel Gümüş'ün (50) Konya 5'inci Sulh Ceza Hakimliğindeki savunması ortaya çıktı.

2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü: Vicdan azabı duyuyorum

KONYA'da kırmızı ışıkta beklerken çarptığı otomobildeki 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne sebep olan Emel Gümüş'ün (50) Konya 5'inci Sulh Ceza Hakimliğindeki savunması ortaya çıktı. Savunmasında olaydan dolayı vicdan azabı duyduğunu belirten Gümüş, "Olaylardan dolayı çok üzgünüm. Bu durumu kimse istemez. Ben de anneyim. Hatalıyım, kabul ediyorum. Kalp ve şeker hastalığım vardır. Evde 19 yaşında oğlum var. Kendisinin bakımıyla ben ilgileniyorum. Çok büyük vicdan azabı duyuyorum" diyerek kendisini savundu. Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğunda bulunan 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesine alındı. Küçük Aybüke, geçen salı günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede trafik kazasına bağlı beyin kanaması ve iç organ hasarı nedeniyle hayatını kaybetti. Minik Aybüke dün, Güneysınır ilçesinde göz yaşları içinde toprağa verildi. Koronavirüse yakalanan Samet-Teslime Kurt çifti de kızlarının cenaze törenini özel izinle polis eşliğinde uzaktan araç içinde izlemek zorunda kaldı. ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ

Gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi. Emel Gümüş, polisteki ifadesinde, "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" dedi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Gümüş'ün adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Gümüş, geçen salı günü yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. BÜYÜK VİCDAN AZABI DUYUYORUM

Konya 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emel Gümüş'ün savunması da ortaya çıktı. Savunmasında olaydan dolayı vicdan azabı duyduğunu belirten Gümüş, "Olaylardan dolayı çok üzgünüm. Bu durumu kimse istemez. Ben de anneyim. Hatalıyım, kabul ediyorum. Kalp ve şeker hastalığım var. Evde 19 yaşında oğlum var. Kendisinin bakımıyla ben ilgileniyorum. Çok büyük vicdan azabı duyuyorum" dedi.

AVUKATI: TUTUKLAMAYA SEVK ETMEK HUKUKA AYKIRIDIR

Emel Gümüş'ün avukatı ise müvekkilinin tutuklamaya sevk edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Avukat, "Müvekkilim daha önce 17 kez ameliyat geçirdi. Bu sebeple kendisinin cezaevinde kalması sağlık açısından tehdit oluşturmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu 19 yaşında bir oğlu vardır. Oğlu ile sadece müvekkilim ilgileniyor. Ortaya çıkan bir delil yoktur. Hiçbir delil yokken savcılığın tutuklamaya sevk etmesi hukuka aykırıdır. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Deliller büyük ölçüde toplanmıştır. Bu nedenle karartılma ihtimali bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Ölen Aybüke Kurt'un ailesinin avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu, suçun değiştiğini ve Emel Gümüş'ün 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının beklendiğini söyledi. Tanrıkulu, "Aybüke kızımız hayatını kaybetti. İtiraz üzerine şüpheli sürücü tutuklandı. Tutuklama kararının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Yaralama olarak yürütülen soruşturma dosyası, bundan sonraki aşamada 'taksirle insan öldürme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' üzerinden yürütülecek olup ağır ceza mahkemesinde davanın açılmasını bekliyoruz. Şüpheli olarak alt sınırdan uzaklaşarak cezanın verilmesi ve kamuoyunun vicdanının rahatlaması noktasında ailenin ve minik Aybüke'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Biz şüpheli şahsın tam kusurlu olarak kazaya sebebiyet vermekten dolayı Türk Ceza Kanunu kapmasında 2 ila 15 yıl arasındaki hapis cezası istemiyle yargılanacağı biliyoruz. Bu aşamada şüpheli şahsın alt sınırdan uzaklaşılarak yüksek bir ceza alması gerektiğini savunacağız" dedi.

Son dakika haberleri! KONYA 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü Vicdan azabı duyuyorum

Zahit Şeyhanoğulları, Konya, Gümüş, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KONYA 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne sebep olan sürücü Vicdan azabı duyuyorum - Son Dakika

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