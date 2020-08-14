Son dakika haberleri | Aydemir: 'AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır' - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aydemir: 'AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır'

Son dakika haberi... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Parti Türkiye Siyasi Tarihinde bir milattır.

Son dakika haberleri | Aydemir: 'AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Parti Türkiye Siyasi Tarihinde bir milattır. AK Dava, kendi milli ve manevi değerlerimiz kaynağından yeni bir varoluş kaydıdır. Türkiye'yi kendi coğrafyasına mahkum kılmak isteyen küresel idrake, yerli ve milli bir diriliş destanının belletilmesidir. ' dedi.

Aydemir'den Ak Davayı Tarif

AK Davanın bir milli vicdan davası olduğu, ilhamını mukaddesattan aldığı, yol haritasını ecdat ruhaniyetinin teşkil ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'AK Hareket 1071'lerin, 1299'ların, 1453 ruhunun yeniden, 21'inci asırda ihya edilmesi; Çanakkale Ruhunda kararllılıktır. Ak Hareket vizyonu devlet ebed müddet, şiarı İla'yı kelimetullah olan bir milli irade hareketidir. ' tarifini yaptı.

Aydemir 19'uncu Yıl Coşkusunu Paylaştı

Milletvekili Aydemir, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü coşkusunu dadaşlarla paylaştı. Yıldızkent'te esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, bir araya geldiği Erzurumlularla gündemi ele aldı, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Önderliğinde 19 yıllık süreçte kaydettiği ulusal reformlar, küresel vurguların kaydedildiği buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum milletlerin hamisi olarak zulme karşı 'One Minute' setti çekmesi; BM boyutunda 'Dünya Beşten Büyüktür' hakikatini ortaya koyması gündem oluşturdu.

'Dadaşlarla iftihar ediyoruz'

Milletvekili Aydemir, 'AK Partimizin 19'uncu kuruluş yıldönümüne "Yeni yaşınız kutlu olsun" tarifiyle yaklaşan hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. Dadaş feraset ve basiretini daim diri tutarak, Türkiye'nin 2023'lerden 2071'le doğru başlattığı sefere dua ve gönül desteği sunan Erzurum, bu yaklaşımıyla Türkiye'nin siyasi pusulası olma hassasiyetini 19 yıllık süreçte bir kez daha ortaya koymuştur. ' dedi.

Aydemir'den DAİB İstişaresi

Saha çalışmalarını ekonomik kurum ve kuruluşlar odağında devam ettiren Milletvekili Aydemir, 1. OSB'de DAİB tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili aydemir, 'Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) bölgemiz için hayati önemde bir kurum. Sayın Başkan Ethem Tanrıver ve yönetiminin takdirlik gayretleri var. İnşaasına başladıkları müstakil bina da nitelik ifade ediyor. Ziyaret edip çalışmaları yerinde gözlemledik. Hayırlı, uğurlu olsun.' temennisinde bulundu.

Başkan Urkuç'a Teşekkür

OSB'de üretim yaparak istihdama önemli katkılar sunan tesisleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir,

1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Babacan Kuruyemiş tesislerinde üretim performansı hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, 'OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç'a ait firma da onlarca insanımıza iş, AŞ kapısı durumunda. Her haliyle örnek gösterilecek genç başkanımıza başarı diliyoruz. Minnettarız.' dedi.

İstihdama Katkı Sunan İşletmeler

Bölgede yer alan "YönTime" işletmesinde, il ekonomisine yönelik söyleşi ve istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, 5 yıl önce kurulan, 5 yılda 5 misli büyüyen; il iktisadi performansına ciddi oranda değer katan bir kuruluş olarak nitelediği işletme hakkında, ' Onlarca istihdam imkanı sunan firmamız dadaşın üreten simasını dünyaya gösteriyor. Başarıları daim olsun. ' değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Ürünleri İmalatı

1'inci OSB alanında sağlık alanında üretim faaliyeti gerçekleştiren AK LAB GROUP'un konuğu olan Milletvekili Aydemir, '1. Organize Sanayi Bölgemizde yeni bir üretim tesisi. Sağlık sahasında özgün ve aranan malzemelerin üretimini yapacak firma daha şimdiden milyonlarca dolarlık ihracat bağlantısı kurmuş. Üretim ve istihdam katkısına minnettarız. Hayırlı olsun. ' dedi. - ERZURUM

Milletvekili, Türkiye, Erzurum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Aydemir: 'AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır' - Son Dakika

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