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Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır' - Son Dakika

Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'

17.08.2021 12:34
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır', System.String[]

Son dakika haberi... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaz dönemi ikinci etap yasama çalışmalarına Narman İlçesinde başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaz dönemi ikinci etap yasama çalışmalarına Narman İlçesinde başladı. Demirdağ, Alacayar, Yoldere, Sütpınar köyleri ile Şekerli Beldesinde inceleme ve istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, AK Parti Narman İlçe Teşkilatıyla gündemi değerlendirdi, ilçe Belediyesini ziyaret ederek, yerel yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ak Heyet Narman'a Yoğunlaştı

AK Parti Narman ilçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi ve İlçe Koordinatörü Gürbüz Keleş ve AK Parti yöneticilerinin oluşturduğu heyetle birlikte Sanayi Bölgesinde yatırımcı, iş adamları ve bölge çalışanlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe esnafını ziyaret ederek beklenti ve talepleri tespit etti, görüş alışverişinde bulundu.

Aydemir Partilileriyle Buluştu

Milletvekili Aydemir, Narman İlçe koordinatörü ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz Keleş'le birlikte partilileriyle bir araya geldi. AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Aydemir, ilçe sosyal ve ekonomik gündemi odağında görüş alışverişinde bulundu, ilçede kaydedilen ve öngörülen yatırım ve programlı çalışmalar hakkında tespitleri paylaştı.

Ak Dava ve Yerel Yaklaşım

Narman Belediyesi ziyaretinde 31 Mart 2019'dan bugüne ilçede yürütülen yerel projeler, belediye yatırımları, kırsal yaklaşımı ve vatandaş memnuniyeti ele alındı. AK Parti Yerel Yönetim anlayışı odağında manşeti teşkil eden Gönül Belediyeciliği kaydında hayata geçirilen sosyal belediyecilik çalışmaları irdelendi.

Sanayide Eser Siyaseti Konuşuldu

Milletvekili Aydemir ilçe merkezli saha çalışmaları düzeyinde Sanayi Bölgesinin konuğu oldu. İlçe sanayisindeki gelişmeler, teşvikli yatırımlar, sanayi destek ve hibelerinin görüşüldüğü buluşmada, covid19 salgınının yoğun etkisine rağmen ülke, bölge, il ve ilçede yatırımların artarak sürdürüldüğü, eser siyasetinden taviz verilmediği belirtildi. Bölgenin dinamikleriyle istişare eden Aydemir,

işyeri sahiplerinin daha büyük ve geniş bir çalışma zemini taleplerini değerlendirdi.

Esnafla Görüş Alışverişi

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe esnafıyla istişarede bulundu. İlçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın konuğu olan Milletvekili Aydemir, talep ve arz odağında sorunları ele aldı, esnafın beklentilerini tespit etti, sosyal koruma kalkanı çerçevesinde kaydedilen destekler, üretim ve alışveriş kaydında alınan tedbirler hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Narman Gündemi

Narman ilçesi esnafıyla istişarede nirengi noktası pandemi şartlarına rağmen ekonomik parametrelerdeki sıhhatli durumdu. Gerek salgınla mücadelede gösterilen başarı, gerekse ekonomik hayatın kesintiye uğramaması ekseninde esnaf, sanatkar ve iş adamlarına verilen desteklerle, yatırımlardaki artışların gündem oluşturduğu ziyaretlerde ilçe esnafı 19 yılda inşaa edilen sağlam iktisadi yapının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlıklarını, AK Parti camiasına şükranlarını paylaştı.

Ak Heyet Yine Sahadaydı

Milletvekili Aydemir ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Demirdağ, Alacayar, Yoldere, Sütpınar köyleri ile Şekerli Beldesinde saha çalışmalarına devam etti. Şekerli esnaf, eşraf ve sakinleriyle bir araya gelen Aydemir ve AK Parti heyeti Narmanlı dadaşlarla sohbet etti, beklenti ve talepleri ele aldı. Şekerli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda gönüllerini buluşturmakta karar ve vefaya minnettar kaldıklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla eser siyasetinin devam ettirildiğini, vatandaş memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Sütpınar Ziyareti

AK Parti İlçe Başkanı Tanrıverdi ve ekibiyle İlçe Koordinatörü Gürbüz Keleş'le birlikte Narman Sütpınar'ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, yerleşim alanındaki belediye çalışmalarına nezaret etti, Sütpınarlıların yerelde ve ülkedeki gelişmeler hakkındaki görüşlerini dinledi, Narman 2023 vizyonu ekseninde beklentilerini paylaştı.

Yoldere Gündemini Turizm Oluşturdu

Yoldere'de dadaşlarla bir araya gelen AK Heyet ve mahalle sakinlerinin gündemi turizm oldu. Doğa, Rafting ve Yayla turizminde Narman'ın bir destinasyon oluşturmaya yoğunlaştığının ele alındığı görüşmelerde sorunlar ele alındı. Peribacalarıyla iç içe olan köyün ışıklandırma ile yerleşim alanındaki ev çatı ve görünümlerinin turizm alanıyla uyumlu hale getirilmesi dile getirildi. AK Parti'nin 19 yıllık hizmetlerinin takdir edilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Aydemir, Marka İlçe konsepti kaydında Narman'ın il ve bölge turizminde odak oluşturduğuna dikkat çekti.

Alacayar İstişaresi

Narman Alacayar'da bir araya gelen AK Heyet, köy sakinlerinin ülke ve ilçe gündemine dair tespitlerini dinledi, 19 yıllık süreçte hayata geçirilen yatırım ve gerçekleştirilen hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden Alacayarlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndererek, dualarının Cumhur İttifakı üzerine olduğunu kaydettiler.

Demirdağ'da Gündem Tarımdı

Milletvekili Aydemir ve AK Heyetin sahadaki son çalışma adresi Demirdağ oldu. Demirdağ'da istişare gündemini tarım, hayvancılık ve organik zirai yaklaşım oluşturdu. Besicilerin tarımsal destekler hakkındaki görüşlerini dinleyen Milletvekili Aydemir, tarım alanındaki kapsayıcı destek ve teşvikler hakkında bilgi verdi, tarımda aile işletmeciliğine yoğunlaşmaya dikkat çekerek, istihdam da oluşturacak sermaye, iş gücü birlikteliğine dikkat çekti, ortak aklın önemine vurgu yaparak tarımsal proje üretiminin önemini paylaştı.

Gençlerle İnteraktif Buluşma

Alan çalışmaları sonrasında Narman İlçe merkezinde Gençlerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir

İnteraktif sohbette gençlerin beklentilerini kayda geçti. AK Parti dönemiyle birlikte, eğitimden siyasete, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında gençlere özel bir yaklaşım sergilendiğini vurgulayarak, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın Nesli' olarak tarif ettiği gençliğin hayat bulduğunu, değerlerinden taviz vermeyen gençlerle gurur duyduklarını belirtti. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'
Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır'

Milletvekili, Hisarcık, AK Parti, Narman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Aydemir: 'Meselemiz gönüller yapmaktır' - Son Dakika


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