Son dakika haberleri: Aydeniz Et Balıkesirspor, Cemal Kızılateş'i transfer etti

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Cemal Kızılateş'in katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Ukrayna 2. Ligi takımlarından Volyn Lutsk forması giyen Cemal Kızılateş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor , ön libero Cemal Kızılateş'i kadrosuna dahil etti.

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