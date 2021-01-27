Son dakika haberleri! Aydın'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda Ayhan K'ye ait 09 C 2636, Esin T'ye ait 09 ADY 781 ve Recep Ç'ye ait 09 LU 495 plakalı motosikletler park halindeyken aynı gece çalındı.

Motosiklet sahiplerinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, İncirliova'da olduğunu belirlediği İ.D. ve K.B'yi saklandıkları evlerinde gözaltına aldı.

Ekipler zanlıların ikametinde buldukları çalıntı motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.