Son dakika haberleri! Aydın'da 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberler... Aydın'da 15 Haziran'da çıkan ev yangınına müdahale ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden itfaiye eri Uğur Çetin, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da 15 Haziran'da çıkan ev yangınına müdahale ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden itfaiye eri Uğur Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Çetin'in yakınları cenazeyi Atatürk Devlet Hastanesinden alarak, memleketi olan Kuyucak ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'ne getirdi. Evli ve 1 çocuk babası Uğur Çetin için Gölbaşı Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çetin'in ailesinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş ve mesai arkadaşları katıldı. Mesai arkadaşlarının omuzunda taşınan Uğur Çetin'in cenazesi, Kurtuluş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Genç itfaiyecinin yakınları bu sırada gözyaşı döktü. Efeler Mahallesi'nde 15 Haziran'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıkmış, müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Uğur Çetin fenalaşmıştı. Kalbi duran Çetin, kalp masajıyla hayata döndürülmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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